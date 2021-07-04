Россияне массово отказываются от полетов в Краснодарский край

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что россияне массово отказываются от поиска билетов после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов. Об этом сообщает RT.

По результатам исследования, искать авиабилеты в Краснодар стали на 10 процентов реже, в Сочи ― на 15 процентов, в Анапу ― на 20 процентов, а в Геленджик ― на 30 процентов.

Россияне стали интересоваться перелетами в Нальчик (на 30 процентов), авиабилетами в Москву, Самару и Архангельск ― на 20 процентов.

Также туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15 процентов, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10 процентов.