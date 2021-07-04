"Приходится воевать за место": худшие места для отдыха в России

Пока одни мечтают увидеть просторы необъятной родины, другие их изучают и разочаровываются. "Рамблер" выяснил, какие популярные курорты туристы считают худшими для путешествий.

Алтай

Горный Алтай является одним из немногих экологически чистых уголков России. Обычно все в восторге от красоты гор, но далеко не все пишут о ценах на курорте.

"Многие места коммерциализировались и теперь бесплатно не попасть. Даже к реке не пускают, а некоторые озера стали частными. Из-за туристического бума стало много туристов летом и соответственно цены сильно выросли. Так что ехать категорически не советую, лучше осенью, когда туристов меньше и осенние виды гораздо красивее".

Москва

Из-за пандемии коронавируса многие жители регионов решили посетить столицу, но не учли количество людей тут.

"В Москву ехать больше не хочется, так как воевать за место приходится на каждом шагу: в музее, кафе или на речном трамвае. Плюс цены, все стоит огромных денег. Бесплатно не пустят даже в туалет".

Анапа

Анапа — город-курорт с уникальным природно-оздоровительным комплексом, представленным множеством санаториев. Считается, что здесь идеально отдыхать с детьми из-за мелкого моря, однако туристы так не считают.