Что значат обидные прозвища приезжих в Сочи

Россиянин раскрыл значение обидных прозвищ приезжих туристов в Сочи, которые им дают местные жители. Информацией он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался мужчина, он вырос в пригороде Анапы — там же он и услышал впервые прозвище «курапачи», которым местные жители называли отдыхающих. Гостей курорта сравнили с куропатками, которые «перелетают с места на место и шумят».

Но это не единственная кличка, «бздыхом» называют отдыхающих, которые высказывают неудовольствие, а «дошираками» принято считать тех, кто экономит, снимая дешевое жилье и покупает еду в магазинах.

Автора такое отношение возмутило, так как претензии отдыхающих к качеству и уровню обслуживания на курортах часто бывают оправданны.