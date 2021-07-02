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Турист объяснил значение прозвищ приезжих в Сочи

Даня Виттиг
2 часа назад
Россиянин раскрыл значение обидных прозвищ приезжих туристов в Сочи, которые им дают местные жители. Информацией он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».
Что значат обидные прозвища приезжих в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как признался мужчина, он вырос в пригороде Анапы — там же он и услышал впервые прозвище «курапачи», которым местные жители называли отдыхающих. Гостей курорта сравнили с куропатками, которые «перелетают с места на место и шумят».
Но это не единственная кличка, «бздыхом» называют отдыхающих, которые высказывают неудовольствие, а «дошираками» принято считать тех, кто экономит, снимая дешевое жилье и покупает еду в магазинах.
Автора такое отношение возмутило, так как претензии отдыхающих к качеству и уровню обслуживания на курортах часто бывают оправданны.
«Многие понимают, что приезжие туристы — это зачастую единственный источник дохода для местных жителей. Тем не менее часто можно было услышать такое негативное отношение к отдыхающим. У меня не укладывалось это в голове», — возмутился автор блога.
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