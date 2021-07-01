Туристы смогут сделать вторую прививку в Сочи

"Если первый компонент был поставлен, а сертификата вакцинации соответственно ещё нет, то турист может поставить второй компонент по срокам у нас на курорте. Это правило распространяется только на санаторно-курортные отрасли, в которые люди заселяются по прибытии. На въезде в город это правило не распространяется", - сообщила Инна Петухова.
"На каждый район будет распределено по четыре группы еженедельно. Для туристов будут работать социальные сети и горячая линия департамента курортов и туризма по городу Сочи".