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Туристы смогут сделать вторую прививку от COVID-19 в Сочи

Анна Арсеньева
54 минуты назад
Заместитель главы Сочи Инна Петухова заявила, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса туристы смогут сделать второй укол на городских курортах. Об этом сообщает РИА Новости.
Туристы смогут сделать вторую прививку в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 1 июля при заезде в отель отдыхающие обязаны предоставить медицинских документ о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
"Если первый компонент был поставлен, а сертификата вакцинации соответственно ещё нет, то турист может поставить второй компонент по срокам у нас на курорте. Это правило распространяется только на санаторно-курортные отрасли, в которые люди заселяются по прибытии. На въезде в город это правило не распространяется", - сообщила Инна Петухова.
По ее словам, в Сочи будут работать мобильные мониторинговые группы, в состав которых войдут сотрудники администрации и Роспотребнадзора.
"На каждый район будет распределено по четыре группы еженедельно. Для туристов будут работать социальные сети и горячая линия департамента курортов и туризма по городу Сочи".
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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