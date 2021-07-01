Ограничения на Кубани распространят и на кемпинги

Введенные на Кубани с первого июля антиковидные ограничения, согласно которым отдыхающие при заселении должны предъявлять справки о перенесенном COVID-19, отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации, будут распространяться в том числе и на кемпинги. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона, передает РИА Новости.

"Действующее законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в связи с чем ограничения, предусмотренные постановлением 129 (о введении режима повышенной готовности – ред.), также распространяются на деятельность данных хозяйствующих субъектов",

— пояснили в министерстве.

Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".