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Хозяйка отеля в Анапе обматерила гостей из-за жалобы

Анна Арсеньева
1 час назад
Хозяйка отеля в Анапе устроила скандал из-за просьбы гостей убрать номер. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Туристы заселились в гостевой дом "Атмосфера Джемете" на первой линии у моря. Они заметили песок и шерсть в своем номере и попросили владельцу убраться. Однако в ответ отдыхающие получили от женщины оскорбления.
На видео хозяйка гостевого дома протирает пол шваброй, обругивая своих гостей:
"Тебя приняли, ***** (черт), будь добра, ***** (значит). А то у нее тут, ***** (значит), грязно, там грязно, ***** (значит). Белье, за пять тысяч лежит — у нее грязно везде. Это первая линия, здесь везде будет песок".
При этом женщина не вернула туристам деньги за оплаченные четыре ночи проживания.
Позже хозяйка отеля извинилась за сказанные "в порыве усталости и гнева" слова.
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