Россиянам объяснили их права при задержке рейса

Эксперты рассказали, какие у пассажиров есть права при задержке рейса. Об этом пишет "Турпром".
По словам специалистов, если рейс не вылетел вовремя, человек вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку в конечный пункт назначения.
При задержке рейса перевозчик обязан обеспечить хранение багажа и комнату матери и ребенка отдыхающим с детьми до семи лет.
Если полет перенесли более чем на два часа, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, дать возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте, если более чем на четыре часа — обеспечить пассажирам горячее питание, а при задержке больше, чем на восемь часов днем или шесть часов ночью, — разместить в отеле и доставить до аэропорта.