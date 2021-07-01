Россиянам объяснили их права при задержке рейса

По словам специалистов, если рейс не вылетел вовремя, человек вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку в конечный пункт назначения.

Если полет перенесли более чем на два часа, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, дать возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте, если более чем на четыре часа — обеспечить пассажирам горячее питание, а при задержке больше, чем на восемь часов днем или шесть часов ночью, — разместить в отеле и доставить до аэропорта.