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Россиянам объяснили их права при задержке рейса

Анна Арсеньева
47 минут назад
Эксперты рассказали, какие у пассажиров есть права при задержке рейса. Об этом пишет "Турпром".
Россиянам объяснили их права при задержке рейса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалистов, если рейс не вылетел вовремя, человек вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку в конечный пункт назначения.
При задержке рейса перевозчик обязан обеспечить хранение багажа и комнату матери и ребенка отдыхающим с детьми до семи лет.
Если полет перенесли более чем на два часа, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, дать возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте, если более чем на четыре часа — обеспечить пассажирам горячее питание, а при задержке больше, чем на восемь часов днем или шесть часов ночью, — разместить в отеле и доставить до аэропорта.
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