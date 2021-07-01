Выяснилось, когда в Турции отменят ПЦР-тесты

Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа заявил, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим туристам. Об этом сообщает АТОР.

По словам министра, на данный момент турецкие курорты принимают только "безопасных туристов".

"Для прибытия в Турцию из-за границы, в том числе из России, туристам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19. И никаких послаблений по поводу этого порядка у нас нет", — сообщил Фахретдин Коджа.