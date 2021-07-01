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Выяснилось, когда в Турции отменят ПЦР-тесты для туристов

Анна Арсеньева
1 час назад
Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа заявил, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим туристам. Об этом сообщает АТОР.
Выяснилось, когда в Турции отменят ПЦР-тесты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам министра, на данный момент турецкие курорты принимают только "безопасных туристов".
"Для прибытия в Турцию из-за границы, в том числе из России, туристам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19. И никаких послаблений по поводу этого порядка у нас нет", — сообщил Фахретдин Коджа.
При этом он отметил, что власти Турции не опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за массового приема гостей из России, где растет заболеваемость COVID-19.
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