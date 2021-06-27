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Россиянка оказалась единственным пассажиром рейса из Турции

Стелла Шмель
1 час назад
Путешественница из Екатеринбурга стала единственной пассажиркой авиарейса, летевшего из Турции. Об этом сообщает E1.RU.
Россиянка летела в самолете из Турции одна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россиянка живет в Турции с прошлого года, но сейчас решила погостить в родном городе. В день вылета она случайно узнала, что рейс перенесли на два часа раньше, поэтому она еле успела на него.
На посадке же она оказалась единственным человеком. Как рассказала россиянка, ей показалось, что здесь какая-то ошибка, но посадка прошла совершенно обычно.
"Огромный "трехкомнатный" самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться. Самый главный вопрос: как я сюда попала? А у меня вопрос, зачем этот рейс ради одного человека? Мой билет стоил с багажом три тысячи рублей!",
- поделилась она впечатлениями.
Члены экипажа пояснили, что рейс состоялся, чтобы самолет не простаивал. А пассажиров на нем не было из-за того, что авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось всего день назад, поэтому лететь в Екатеринбург попросту некому.
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