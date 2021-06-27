Россиянка летела в самолете из Турции одна

Путешественница из Екатеринбурга стала единственной пассажиркой авиарейса, летевшего из Турции. Об этом сообщает E1.RU.

Россиянка живет в Турции с прошлого года, но сейчас решила погостить в родном городе. В день вылета она случайно узнала, что рейс перенесли на два часа раньше, поэтому она еле успела на него.

На посадке же она оказалась единственным человеком. Как рассказала россиянка, ей показалось, что здесь какая-то ошибка, но посадка прошла совершенно обычно.

"Огромный "трехкомнатный" самолет, и я в нем одна. 12 человек экипажа в шоке! Я тоже. Ко мне подошли три человека из персонала, чтобы познакомиться. Самый главный вопрос: как я сюда попала? А у меня вопрос, зачем этот рейс ради одного человека? Мой билет стоил с багажом три тысячи рублей!",

- поделилась она впечатлениями.