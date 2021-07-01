В Судаке предупредили о возможном введении локдауна

Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая вероятность введения локального локдауна.

"В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом",

— написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.