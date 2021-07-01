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В Судаке предупредили о возможном введении локдауна

Мария Грибова
1 час назад
Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая вероятность введения локального локдауна.
В Судаке предупредили о возможном введении локдауна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом",
— написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.
Он также призвал строго соблюдать все ограничительные и противоэпидемические мероприятия, социальную дистанцию и масочный режим.
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