Россиянка удивилась низким ценам на Сейшелах

Российская туристка поехала отдыхать на Сейшелы и удивилась тому, что там на самом деле не так дорого. О своем опыте поездки она сообщила на платформе " Яндекс . Дзен".

Она рассказала, что на Сейшельских островах есть бюджетные отели. Так, поездка на семь дней на двоих обошлась ей в 153 тысячи рублей с учетом перелета. В тур были включены только завтраки.

«То, что вы получите на Сейшельских островах, вы не получите нигде. Хочется именно туда, пусть в самый бюджетный отель»

Туристка рассказала о том, что питание в отелях довольно разнообразное, а на территории растут тропические фрукты. Она также посоветовала съездить за продуктами и сувенирами на местный рынок.

Девушка также осталась в восторге от океана, чистых пляжей и морских обитателей.