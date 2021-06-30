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Россиянка удивилась низким ценам на Сейшелах

Елизавета Назарова
2 часа назад
Российская туристка поехала отдыхать на Сейшелы и удивилась тому, что там на самом деле не так дорого. О своем опыте поездки она сообщила на платформе "Яндекс. Дзен".
Россиянка удивилась низким ценам на Сейшелах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она рассказала, что на Сейшельских островах есть бюджетные отели. Так, поездка на семь дней на двоих обошлась ей в 153 тысячи рублей с учетом перелета. В тур были включены только завтраки.
«То, что вы получите на Сейшельских островах, вы не получите нигде. Хочется именно туда, пусть в самый бюджетный отель»
Туристка рассказала о том, что питание в отелях довольно разнообразное, а на территории растут тропические фрукты. Она также посоветовала съездить за продуктами и сувенирами на местный рынок.
Девушка также осталась в восторге от океана, чистых пляжей и морских обитателей.
«Загар мягкий и ровный, мы старались загорать в тени, но в Египте или Дубае, например, ожоги я получала даже в тени в тунике»
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянка рассказала о тратах в Греции.
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