Авиакомпании могут отменить 50% рейсов на Кубань

Российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований о наличии сертификата о вакцинации от коронавируса и обязательном ПЦР-тестировании для экипажей . Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к группе "Аэрофлот".