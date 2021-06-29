Авиакомпании могут отменить 50% рейсов на Кубань

"В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста - прим. ТАСС). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами", — цитирует ТАСС источник.
"У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40-50% программы регионального разлета".