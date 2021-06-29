Названы способы сэкономить на билетах на поезд

О способах сэкономить на железнодорожных путешествиях рассказал руководитель направления «ЖД-билеты» «Туту.ру» Александр Сисев агентству «Прайм».

Так, при покупке билета. по словам эксперта, стоит обратить внимание на тип поезда и вагона. Есть тарифы с фиксированной ценой, где стоимость зависит только от коэффициентов разного времени года. Другие тарифы с динамическим ценообразованием, тогда цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.

«То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления», — объяснил он.

Продажи на большинство направлений, по словам эксперта, открываются за 90 дней до отправления. При этом билеты на самые ажиотажные даты лучше покупать в первые дни и часы начала продаж.