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Названы самые дешевые направления для поездок по России

Анна Арсеньева
2 часа назад
Эксперты составили список самых дешевых направлений для поездок по России в июле. Исследование подготовил онлайн-сервис путешествий "Туту.ру".
Названы самые дешевые направления в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, самые дешевые авиабилеты оказались из Москвы в Брянск. Средняя цена перелета - 913 рублей в одну сторону. Вторую строчку в списке занял Псков. Долететь до туда в июле можно за три тысячи рублей. На третьем месте Чебоксары. Стоимость авиабилета составила чуть больше трех тысяч.
Кроме того, в список дешевых направлений попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов в одну сторону не превышает четырех тысяч рублей.
Из Санкт-Петербурга дешевле всего долететь до Москвы — 3,8 тысячи рублей. Также среди доступных направлений — Калуга, Архангельск, Нижний Новгород, Вологда, Брянск, Мурманск, Сыктывкар, Волгоград и Апатиты.
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