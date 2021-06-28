Названы самые дешевые направления в России

Эксперты составили список самых дешевых направлений для поездок по России в июле. Исследование подготовил онлайн-сервис путешествий "Туту.ру".

Так, самые дешевые авиабилеты оказались из Москвы в Брянск. Средняя цена перелета - 913 рублей в одну сторону. Вторую строчку в списке занял Псков. Долететь до туда в июле можно за три тысячи рублей. На третьем месте Чебоксары. Стоимость авиабилета составила чуть больше трех тысяч.

Кроме того, в список дешевых направлений попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ и Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов в одну сторону не превышает четырех тысяч рублей.