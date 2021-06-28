Россиянам объяснили, как въехать в Абхазию через Сочи

По словам специалистов, трансфер туристов пройдет без проблем. Проверки путешественников, которые едут на отдых в Абхазию через Сочи, могут проводиться только при заселении в объекты размещения Краснодарского края. В аэропорту или на въезде в регион, проверять отдыхающих не планируют.
Власти Абхазии также заявили, что не будут ужесточать условия прохождения границы для российских туристов.
"На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить", — сообщили в Министерстве туризма Абхазии.