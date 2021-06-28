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Туристы массово едут в Крым после наводнения

Анна Арсеньева
1 час назад
Власти Ялты заявили, что после наводнения в регион массово устремились туристы. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, путешественники специально купили билеты в Ялту, чтобы принять участие в ликвидации последствий недавнего наводнения на юге России.
"Это такой новый вид туризма в России — экстрим на стихийное бедствие", — сказала глава администрации Ялты.
Она отметила, что на данный момент все последствия наводнения практически устранены, восстановлены центральные улицы и набережная:
"Не считая, конечно, отдельные улицы и поселки, где до сих пор идут серьезные работы по наведению порядка".
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