Туристы массово едут в Крым после наводнения

Власти Ялты заявили, что после наводнения в регион массово устремились туристы. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, путешественники специально купили билеты в Ялту, чтобы принять участие в ликвидации последствий недавнего наводнения на юге России.

"Это такой новый вид туризма в России — экстрим на стихийное бедствие", — сказала глава администрации Ялты.

Она отметила, что на данный момент все последствия наводнения практически устранены, восстановлены центральные улицы и набережная: