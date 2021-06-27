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На аренду жилья на курортах Кубани вырос спрос

Стелла Шмель
3 часа назад
В связи с новыми требованиями к заселению в гостиницы вырос спрос на частное жилье на курортах Краснодарского края.
На аренду жилья на курортах Кубани вырос спрос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, в Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А с 1 августа курорты региона будут принимать только привитых гостей, а также тех, у кого есть медицинские противопоказания и соответствующий документ.
В разговоре с ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин рассказал, как изменилась ситуация с арендой жилья после объявления о новых ограничениях.
Темпы роста поиска вариантов частных таунхаусов в Сочи выросли на 11,7%, коттеджей - на 22,6%. В то же время эксперт отметил, что спрос на посуточную аренду квартир в целом упал.
Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отметил, что под удар попадают только представители "легального" рынка.
"Новые ограничения, вступающие в силу с 1 августа, касаются, как и в прошлом году, исключительно легального рынка. При этом мы понимаем, что гости Краснодарского края продолжат приезжать в регион, но будут оставлять свои деньги исключительно в теневом секторе, который с удовольствием примет туристов",
- пояснил он.
Новости путешествий,Алексей Волков,ИТАР-ТАСС,
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