На аренду жилья на курортах Кубани вырос спрос

В связи с новыми требованиями к заселению в гостиницы вырос спрос на частное жилье на курортах Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А с 1 августа курорты региона будут принимать только привитых гостей, а также тех, у кого есть медицинские противопоказания и соответствующий документ.