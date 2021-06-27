На аренду жилья на курортах Кубани вырос спрос

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А с 1 августа курорты региона будут принимать только привитых гостей, а также тех, у кого есть медицинские противопоказания и соответствующий документ.
Темпы роста поиска вариантов частных таунхаусов в Сочи выросли на 11,7%, коттеджей - на 22,6%. В то же время эксперт отметил, что спрос на посуточную аренду квартир в целом упал.