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Россиянка назвала лучший курорт Греции

Стелла Шмель
1 час назад
Путешественница из России отправилась в Грецию и назвала лучший курорт. Своим отзывом о поездке она поделилась с порталом "Тонкости туризма", он опубликован на платформе "Яндекс.Дзен".
Россиянка назвала лучший курорт Греции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Россиянка часто бывает в различных местах в Греции. Но в этот раз она провела отпуск на побережье Лагонисси и назвала его лучшим курортом страны.
Туристка приобрела не самые дешевые билеты, летала в июне и добиралась регулярным рейсом до Афин, затем всего 20 минут на автомобиле до места отдыха.
Из плюсов россиянка отметила идеально чистую и теплую воду на пляже и пологий спуск в море.
"Если у вас дети, это лучший курорт во всей Греции",
- подытожила она.
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