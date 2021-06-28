Россиянка назвала лучший курорт Греции

Путешественница из России отправилась в Грецию и назвала лучший курорт. Своим отзывом о поездке она поделилась с порталом "Тонкости туризма", он опубликован на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка часто бывает в различных местах в Греции. Но в этот раз она провела отпуск на побережье Лагонисси и назвала его лучшим курортом страны.

Туристка приобрела не самые дешевые билеты, летала в июне и добиралась регулярным рейсом до Афин, затем всего 20 минут на автомобиле до места отдыха.

Из плюсов россиянка отметила идеально чистую и теплую воду на пляже и пологий спуск в море.

"Если у вас дети, это лучший курорт во всей Греции",