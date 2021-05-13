Греция будет принимать туристов, привитых «Спутником V»

Греция будет принимать туристов, привитых российским «Спутником V» и китайской вакциной. Об этом сообщил министр туризма Харис Теохарис на брифинге в связи с отменой ограничений на въезд иностранных туристов.

Теохарис сообщил, что Греция признает сертификат российской вакцины «Спутник V» для туристов.

«Российский рынок – очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда (в апреле), и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости»,

— заявил Теохарис. И добавил, что Греция признает и сертификат о прививке китайской вакциной.