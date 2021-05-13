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Греция будет принимать туристов, привитых «Спутником V»

Мария Грибова
2 часа назад
Греция будет принимать туристов, привитых российским «Спутником V» и китайской вакциной. Об этом сообщил министр туризма Харис Теохарис на брифинге в связи с отменой ограничений на въезд иностранных туристов.
Греция будет принимать туристов, привитых «Спутником V»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Теохарис сообщил, что Греция признает сертификат российской вакцины «Спутник V» для туристов.
«Российский рынок – очень интересный рынок, рынок, на котором мы ведем конкретные действия, конкретные контакты. Делается очень много в связи с моим визитом туда (в апреле), и я умеренно оптимистично настроен, что очень скоро у нас будут очень положительные новости»,
— заявил Теохарис. И добавил, что Греция признает и сертификат о прививке китайской вакциной.
Министр также отметил, что Греция и Россия пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Грузия назвала сроки открытия сухопутных границ.
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