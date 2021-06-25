Россияне расхотели лететь в Краснодарский край

Россияне начали массово отказываться от отдыха в Краснодарском крае из-за решения властей принимать только привитых туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи путевок на российский юг с заездами на июль упали за последние сутки на 30 процентов, с заездами в августе — на 80 процентов.