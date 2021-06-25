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Россияне расхотели лететь отдыхать в Краснодарский край

Мария Грибова
35 минут назад
Россияне начали массово отказываться от отдыха в Краснодарском крае из-за решения властей принимать только привитых туристов. Об этом сообщает РИА Новости.
Россияне расхотели лететь в Краснодарский край
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи путевок на российский юг с заездами на июль упали за последние сутки на 30 процентов, с заездами в августе — на 80 процентов.
Однако многие россияне расхотели ехать в Краснодарский край из-за нехватки времени на тестирование и вакцинацию.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Крым остается открытым для туристов.
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