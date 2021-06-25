Крым остается открытым для туристов

Власти Крыма не вводят требования для отрицательного ПЦР-теста и для вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерства курортов и туризма региона.

"Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на Covid-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно"

Власти также отметили, что на вокзале, в аэропорте и на Крымском мосту всем въезжающим проводят термометрию, а также осматривают на наличие признаков ОРВИ.