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Крым остается открытым для туристов

Елизавета Назарова
1 час назад
Власти Крыма не вводят требования для отрицательного ПЦР-теста и для вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерства курортов и туризма региона.
Крым остается открытым для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на Covid-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно"
Власти также отметили, что на вокзале, в аэропорте и на Крымском мосту всем въезжающим проводят термометрию, а также осматривают на наличие признаков ОРВИ.
При заселении в санатории туристы должны предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
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