Россиянка поехала в Турцию и рассказала об обстановке

Российская туристка полетела в Турцию впервые после возобновления авиасообщения. Она рассказала, какая сейчас обстановка в этой стране. Ее отзыв опубликован на платформе "Яндекс.Дзен".

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Девушка рассказала, что у нее не было проблем с въездом и документами. Ей понадобился только сертификат о вакцинации.

Путешественница осталась в восторге от отеля. Она рассказала, что в нем прошел косметический ремонт, питание было разнообразным, а инфраструктура оказалась очень развита. Так родители могут арендовать ванночки с соляной водой.

Туристке бесплатно повысили класс обслуживания и поселили ее в бунгало среди сосново-эвкалиптовой рощи. При этом она отметила один минус — нестабильный интернет.