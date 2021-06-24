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Стало известно, кому опасно отдыхать на море

Стелла Шмель
2 часа назад
Эксперт рассказал, кому море полезно, а для кого оно является источником вреда и дискомфорта. Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников подробно объяснил это в разговоре с РИА Новости.
Стало известно, кому опасно отдыхать на море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отдых у моря действительно полезен для людей, живущих в климате средней полосы.
"Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация".
В то же время, далеко не для всех такое время препровождение подойдет. Как отметил специалист, людям, переболевшим заболеваниями легких, стоит поговорить с лечащим врачом об этом.
"Очень важно перед отпуском вакцинироваться. Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. А самым эффективным и безопасным способом защититься от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, является вакцинация. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее".
Новости путешествий,Андрей Тяжельников,РИА Новости,
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