Дети смогут поехать за границу без родителей

Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за рубеж — 23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Теперь несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.

Также ребенок может путешествовать совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано такое заявление о несогласии.