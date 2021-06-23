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Дети смогут поехать за границу без родителей

Мария Грибова
2 часа назад
Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за рубеж — 23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Дети смогут поехать за границу без родителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.
Также ребенок может путешествовать совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано такое заявление о несогласии.
Еще в законе говорится о том, что родители имеют право запретить ребенку выезд в определенную страну, указав конкретные сроки запрета.
Новости путешествий,Совет Федерации,
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