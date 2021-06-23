В Сочи не будут снижать цены из-за открытия Турции

Гостиницы Сочи не планируют снижать тарифы на размещение в связи с открытием авиасообщения с Турцией. Об этом журналистам рассказала глава Ассоциации отельеров курорта Анна Нетягина.
Нетягина утверждает, что ценовая политика отелей была пересмотрена еще в мае, когда власти обратили внимание на резкое повышение стоимости проживания.
"Наша основная задача - формировать предложение, которое будет выигрывать в конкурентной борьбе. Только свободные рыночные отношения смогут отрегулировать ценообразование и стимулировать отрасль к повышению качества услуг и сервиса",