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В Сочи не будут снижать цены из-за открытия Турции

Мария Грибова
2 часа назад
Гостиницы Сочи не планируют снижать тарифы на размещение в связи с открытием авиасообщения с Турцией. Об этом журналистам рассказала глава Ассоциации отельеров курорта Анна Нетягина.
Нетягина утверждает, что ценовая политика отелей была пересмотрена еще в мае, когда власти обратили внимание на резкое повышение стоимости проживания.
"Наша основная задача - формировать предложение, которое будет выигрывать в конкурентной борьбе. Только свободные рыночные отношения смогут отрегулировать ценообразование и стимулировать отрасль к повышению качества услуг и сервиса",
— заключила Анна Нетягина.
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