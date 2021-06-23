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Туристов в Турции будут повторно проверять на COVID-19

Елизавета Назарова
1 час назад
Туристов, прилетающих в Турцию, будут повторно тестировать на коронавирус. Об этом сообщает NEWS Turk со ссылкой на распоряжение Главного управления гражданской авиации.
Туристов в Турции будут повторно проверять на COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сообщается, что повторный тест на коронавирус обяжут сдавать не всех. Он будет проводиться выборочно. Однако дата вступления правила в силу пока не называется.
Туристы с повторным тестом смогут отправиться на отдых, но в случае положительного результата им придется пройти лечение. Тех, кто контактировал с заболевшими, обяжут проходить 14-дневный карантин.
В конце 10 дня туристы будут проходить повторный тест. Если коронавирус не подтверждается, самоизоляция отменяется. При этом, правило не касается заболевших индийским штаммом коронавируса — им необходимо находиться на карантине 14 дней.
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