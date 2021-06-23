Туристов в Турции будут повторно проверять на COVID

Туристов, прилетающих в Турцию, будут повторно тестировать на коронавирус. Об этом сообщает NEWS Turk со ссылкой на распоряжение Главного управления гражданской авиации.

Сообщается, что повторный тест на коронавирус обяжут сдавать не всех. Он будет проводиться выборочно. Однако дата вступления правила в силу пока не называется.

Туристы с повторным тестом смогут отправиться на отдых, но в случае положительного результата им придется пройти лечение. Тех, кто контактировал с заболевшими, обяжут проходить 14-дневный карантин.