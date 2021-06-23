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Названы самые опасные блюда на шведском столе в Турции

Елизавета Назарова
2 часа назад
Россиян предупредили об опасности некоторых блюд на шведских столах турецких отелей. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".
Названы опасные блюда на шведском столе в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В первую очередь туристам посоветовали с опасением относиться к блюдам из сырого мяса и рыбы, например, к суши. Иногда невозможно проверить свежесть этих продуктов, а также условия их хранения.
Эксперты также отметили, что многие блюда со вчерашнего дня могут подавать вновь на следующий. Колбасная нарезка, например, может стать ингредиентом для салата или яичницы. Мясо могут потушить под другим соусом.
Это касается и десертов: повара часто украшают несвежее сладкое кремом, взбитыми сливками и ягодами.
Россиянам посоветовали не употреблять напитки, которые подают на шведских столах. Большинство из них сделаны из порошка. Альтернативой может быть холодный чай и бутилированная вода.
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