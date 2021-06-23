Названы опасные блюда на шведском столе в Турции

Россиян предупредили об опасности некоторых блюд на шведских столах турецких отелей. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

В первую очередь туристам посоветовали с опасением относиться к блюдам из сырого мяса и рыбы, например, к суши. Иногда невозможно проверить свежесть этих продуктов, а также условия их хранения.

Эксперты также отметили, что многие блюда со вчерашнего дня могут подавать вновь на следующий. Колбасная нарезка, например, может стать ингредиентом для салата или яичницы. Мясо могут потушить под другим соусом.

Это касается и десертов: повара часто украшают несвежее сладкое кремом, взбитыми сливками и ягодами.