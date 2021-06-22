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Рейсы в Турцию оказались полностью загружены после возобновления авиасообщения

Анна Арсеньева
38 минут назад
После возобновления авиасообщения с Турцией с 22 июня туроператоры заявили о полной загрузке рейсов. Об этом сообщает Интерфакс.
Рейсы в Турцию оказались полностью загружены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"У нас сегодня четыре рейса, три из Москвы и один из Екатеринбурга, и все вылетают с практически стопроцентной загрузкой",
— рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.
Половина пассажиров полетели по перенесенным ранее путевках. Рейсы были запланированы еще до начала сезона.
"Первые рейсы из Москвы вылетают во вторник с максимальной загрузкой. Старт нашей программы из регионов запланирован на начало июля",
— сообщили в пресс-службе TEZ Tour.
Новости путешествий,Марина Макаркова,
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