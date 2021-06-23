Россиянку удивил сервис в столовых Сочи

Россиянка съездила в отпуск в Сочи с семьей и была удивлена обслуживанием в местных столовых. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Девушка рассказала, что посетила несколько столовых во время отпуска. Она отметила, что там большой выбор блюд, а сама еда оказалась очень качественной. В итоге девушка пришла к выводу, что в Сочи самая вкусная еда в столовых среди всего побережья Краснодарского края.

Однако она нашла и минусы. Так в столовых часто нет воды в бутылках и зернового кофе. Она также порекомендовала приходить в определенное время, иначе еды просто не останется.

Путешественница рассказала и о ценах. Завтрак для всей семьи обходился ей в 900 рублей, обед стоил 1200, а ужин — 1100 рублей. При этом она добавила, что ее семья любит плотно поесть.