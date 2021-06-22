Толпы туристов на черноморском пляже попали на видео

Толпы туристов на черноморском побережье в Джемете попали на видео и поразили пользователей Сети. Ролик, снятый местным фотографом, был опубликован в его личном Instagram-аккаунте.

На кадрах виден переполненный отдыхающими пляж. Некоторые путешественники разместились на полотенцах на песке практически вплотную, ни о какой социальной дистанции не идет и речи. Вся береговая линия заполнена толпами россиян — свободных от людей участков побережья нет.