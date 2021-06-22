Аномально теплая погода в Санкт-Петербурге настолько порадовала жителей города, что они напрочь забыли об эпидемиологической обстановке в стране.

Так, все пляжи вблизи города буквально усыпаны жителями и гостями северной столицы. Смотрите видео, чтобы понять, что творится в переполненных электричках.