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Забитые пляжи и электрички в Петербурге попали на видео

Диана Товсепова
39 минут назад
Аномально теплая погода в Санкт-Петербурге настолько порадовала жителей города, что они напрочь забыли об эпидемиологической обстановке в стране.
Так, все пляжи вблизи города буквально усыпаны жителями и гостями северной столицы. Смотрите видео, чтобы понять, что творится в переполненных электричках.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что юг России уже забит туристами.
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