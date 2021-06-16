Пандемия заставила тысячи российских туристов убрать свои загранпаспорта подальше в шкаф и уделить особое внимание отечественным курортам. Ситуация с распространением коронавируса в стране неутешительная, но и это не остановит россиян от поездок.

Ажиотаж на российских курортах начинался еще в мае, но сейчас переполненность пляжей уже пугает. Многие пользователи Сети напуганы таким положением дел:

"Разве это отдых? Это кошмар какой то, как сельдь в банке все. Прям как когда то в 70—80 х годах, на пляже друг у друга на головах сидели и за лежаками в очереди с утра стояли. После такого отдыха надо ещё отдыхать потом.";

"В этот дурдом я не поеду если даже мне деньги заплатят )))";

"Кому нужен такой вот дурной "отдых"??? Бред.. Куча потного орущего мяса, нервотрепка, дикие цены и никакой сервис...".

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядят сейчас пляжи на отечественных курортах.