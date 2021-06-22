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Россиян призвали не отказываться от наших курортов ради Турции

Анна Арсеньева
2 часа назад
Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отдыха на отечественных курортах после возобновления авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиян призвали не отказываться от наших курортов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению Натальи Стамбульниковой, из-за ситуации с коронавирусом путешествовать по России сейчас безопаснее.
"Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми", — считает эксперт.
Она отметила, что на данный момент глобальных отказов от отдыха в Крыму нет. Общая доля составляет примерно пять процентов.
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