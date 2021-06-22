Россиян призвали не отказываться от наших курортов

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отдыха на отечественных курортах после возобновления авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Натальи Стамбульниковой, из-за ситуации с коронавирусом путешествовать по России сейчас безопаснее.

"Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми", — считает эксперт.