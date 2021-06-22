Российские туристы меняют путевки в пользу Турции

Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ее слова передает РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
ранее сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала Ломидзе.
В туроператоре "Интурист" сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.
"Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", — рассказали в компании.
Заявки на переносы туров отмечают и в другом туроператоре.
"Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", — уточнили в туроператоре.