Российские туристы меняют путевки в пользу Турции

Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ее слова передает РИА Новости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала Ломидзе.

В туроператоре "Интурист" сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.

"Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", — рассказали в компании.

Заявки на переносы туров отмечают и в другом туроператоре.