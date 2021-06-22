«Провальный вариант»: россиянка об отдыхе в Крыму

Российская туристка побывала на отдыхе в Ялте и описала поездку словами «провальный вариант». Впечатлениями об отпуске она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По мнению туристки, с сервисом в Крыму все «очень печально». При этом она сняла хороший отель за 64 тысячи рублей на неделю на двоих, который, по ее словам, «не уступает хорошей “пятерке” в Турции». Также из плюсов отдыха россиянка отметила природу полуострова.

«Но ни в коем случае не берите экскурсии, лучше машину в аренду и вперед, навстречу приключениям», — посоветовала она.

Главным разочарованием отпуска для туристки стали высокие цены на курорте. Девушку возмутила неоправданная стоимость блюд в ресторане при подаче «в лучших традициях 90-х» — огромная тарелка и еда «на зубок». Кроме того, путешественников подвела погода. Как рассказала автор, в Ялте было пасмурно, из-за сильного ветра покупаться так и не удалось — море штормило через день.