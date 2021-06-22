Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Провальный вариант»: россиянка об отдыхе в Крыму

Даня Виттиг
39 минут назад
Российская туристка побывала на отдыхе в Ялте и описала поездку словами «провальный вариант». Впечатлениями об отпуске она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
«Провальный вариант»: россиянка об отдыхе в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению туристки, с сервисом в Крыму все «очень печально». При этом она сняла хороший отель за 64 тысячи рублей на неделю на двоих, который, по ее словам, «не уступает хорошей “пятерке” в Турции». Также из плюсов отдыха россиянка отметила природу полуострова.
«Но ни в коем случае не берите экскурсии, лучше машину в аренду и вперед, навстречу приключениям», — посоветовала она.
Главным разочарованием отпуска для туристки стали высокие цены на курорте. Девушку возмутила неоправданная стоимость блюд в ресторане при подаче «в лучших традициях 90-х» — огромная тарелка и еда «на зубок». Кроме того, путешественников подвела погода. Как рассказала автор, в Ялте было пасмурно, из-за сильного ветра покупаться так и не удалось — море штормило через день.
«Наш юг — это рулетка каждый год, то одна напасть, то другая. Всегда экстрим и всегда крайности», — считает россиянка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор закрыл пляжи Крыма.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители