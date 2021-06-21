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Роспотребнадзор закрыл пляжи Крыма

Мария Грибова
3 часа назад
Роспотребнадзор приостановил эксплуатацию пляжей на пострадавших от наводнения в Крыму территориях. Об этом сообщает РИА Новости.
Пляжи Ялты также будут закрыты для купания еще не менее трех дней, такое решение приняли власти города на заседании оперативного штаба.
Напомним, что подтопления произошли в Керчи и Ялте после сильных дождей, которые обрушились на Крым в четверг.
Ранее "Рамблер" писал о том, что началась эвакуация жителей из затопленной Ялты.
Новости путешествий,Видео,Роспотребнадзор,
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