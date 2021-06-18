Началась эвакуация жителей из затопленной Ялты

Жителей из затопленной Ялты начали эвакуировать. За шесть часов на город обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.
«Сход грязевого селя в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме», – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали в безопасную зону семерых человек. На месте работает 95 спасателей и 21 единица техники.
Власти Ялты решили отключить водоснабжение, просят жителей запастись водой.