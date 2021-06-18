Появились видео из затопленного Крыма

Видео из затопленного Крыма появились в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике видно, как по улице Ялты с большой скоростью течет вода и сносит все на своем пути. Вода напоминает бурную реку. Местные жители показывают обстановку на улицах города, в частности, перевернутый автомобиль и поваленные деревья.

Сейчас въезд в Ялту закрыт из-за наводнения, в городе идет эвакуация. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. В городе объявлена чрезвычайная ситуация.