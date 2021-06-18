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Появились видео из затопленного Крыма

Даня Виттиг
3 часа назад
Видео из затопленного Крыма появились в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.
В ролике видно, как по улице Ялты с большой скоростью течет вода и сносит все на своем пути. Вода напоминает бурную реку. Местные жители показывают обстановку на улицах города, в частности, перевернутый автомобиль и поваленные деревья.
Сейчас въезд в Ялту закрыт из-за наводнения, в городе идет эвакуация. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. В городе объявлена чрезвычайная ситуация.
«Мы не знаем, что будет в ближайшие часы», — предупреждает мэр.
Ранее "Рамблер" сообщал о состоянии квартир в Крыму.
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