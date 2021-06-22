Названы способы сэкономить на отдыхе у моря

Генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал способы, как сэкономить на отдыхе у моря. Эксперт уверен, поможет аренда не гостиничного номера, а квартиры, комнаты или апартаментов. Его слова передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что у частного лица можно снять жилье в пределах 1800-2000 рублей в сутки, к тому же, можно попросить скидку. Такой вариант подойдет большой компании или семье. Сэкономить поможет и путешествие на машине. А наличие кухни в квартире позволит сократить расходы на питание, добавил Кузнецов.

Также дешевле обойдется жилье подальше от моря, в два-три раза по сравнению с тем, что предлагается возле пляжа. Перед заселением можно проверить, ходит ли между двумя точками общественный транспорт, тогда получится сэкономить без ущерба для комфорта.

В Крыму отдых получится дороже, чем на курортах Краснодарского края. Если же выбор пал все-таки на российский полуостров, можно поселиться в Курортном, Прибрежном, Солнечной Долине, Николаевке, а из более оживленных мест эксперт порекомендовал обратить внимание на Орджоникидзе и Керчь.