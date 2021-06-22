"Нет воды и невыносимо воняет": минусы отдыха в Геленджике

Продолжаем изучать просторы нашей необъятной родины. Редактор "Рамблера" рассказала, как проводит отдых на российском побережье.
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Не планировала оказаться в Геленджике, но мама попросила срочно организовать ей море. Организовала. Цены в городе очень разные, питание можно найти на любой бюджет. В столовых кормят просто и вкусно, такой вариант подойдет для семьи с детьми. Модные кафе с современной кухней тоже есть.
Люди, которые платят 3000 рублей в сутки за жилье, постоянно оказываются без горячей воды или без воды вовсе. Мы платим в два раза больше, поэтому у нас проблем нет (стоит бойлер). Однако бюджетный отдых, на мой взгляд, не должен подразумевать отсутствие нормальных условий.
Море мутное, местные говорят, что мутное оно всегда. Поэтому плавать в нем совсем не хочется. В ноябре я ездила в Турцию, о чем писала в прошлой статье
. Вот там было море чистейшее, а здесь в воду заходят только те, кто давно не отдыхал. Мои соседи по отелю проводят все время у бассейна.
Иногда в городе невыносимо "пахнет" мочой, но здесь уже виноваты сами туристы. До сих пор мужчины предпочитают "заправиться" пивом, а не смузи, и справить нужду в углу. Отсюда и отношение к окружающей среде.
При этом сам Геленджик во много раз превосходит Сочи. Построено очень много красивых домов, набережная огромная и выглядит прилично. Город прекрасно подойдет для расслабленного отдыха со взрослыми родителями или маленькими детьми.
Пока мы поплавали на лодке, покатались на канатной дороге, изучили рынок, конечно же, забежали на дегустацию вин. Цены московские, а это может расстроить людей из регионов, и их можно понять.