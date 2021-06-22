"Нет воды и невыносимо воняет": минусы отдыха в Геленджике

Продолжаем изучать просторы нашей необъятной родины. Редактор "Рамблера" рассказала, как проводит отдых на российском побережье.

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Не планировала оказаться в Геленджике, но мама попросила срочно организовать ей море. Организовала. Цены в городе очень разные, питание можно найти на любой бюджет. В столовых кормят просто и вкусно, такой вариант подойдет для семьи с детьми. Модные кафе с современной кухней тоже есть.

Люди, которые платят 3000 рублей в сутки за жилье, постоянно оказываются без горячей воды или без воды вовсе. Мы платим в два раза больше, поэтому у нас проблем нет (стоит бойлер). Однако бюджетный отдых, на мой взгляд, не должен подразумевать отсутствие нормальных условий.

Море мутное, местные говорят, что мутное оно всегда. Поэтому плавать в нем совсем не хочется. В ноябре я ездила в Турцию, о чем писала в прошлой статье . Вот там было море чистейшее, а здесь в воду заходят только те, кто давно не отдыхал. Мои соседи по отелю проводят все время у бассейна.

Иногда в городе невыносимо "пахнет" мочой, но здесь уже виноваты сами туристы. До сих пор мужчины предпочитают "заправиться" пивом, а не смузи, и справить нужду в углу. Отсюда и отношение к окружающей среде.

При этом сам Геленджик во много раз превосходит Сочи. Построено очень много красивых домов, набережная огромная и выглядит прилично. Город прекрасно подойдет для расслабленного отдыха со взрослыми родителями или маленькими детьми.