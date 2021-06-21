Россиянам разъяснили правила для открывшихся стран

Отечественным туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение в ближайшую неделю. Памятка для путешественников опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Для того чтобы попасть в Турцию, путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной вакцинации, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в страну, либо справку о перенесенном COVID-19.

Для поездки в Болгарию, Хорватию и Грецию необходимо показать ПЦР-тест, тест на антитела или сертификат о полной вакцинации. Для визита в Армению туристам потребуется ПЦР-тест или прививка.

Непривитым россиянам, которые хотят отправиться на Кипр, придется сдать два теста на коронавирус — до вылета и по прибытии, а привитым «Спутником V» путешественникам не потребуется никаких дополнительных документов.

Для въезда в США необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс, следующий в США, или медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса не старше 90 дней.