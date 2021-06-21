Озвучена стоимость туров в Турцию

Стоимость туров в Турцию по программе «все включено» будет составлять от 40 748 рублей на семь дней на двоих. Такие данные сообщила « Ассоциация туроператоров ».

Туроператоры отметили, что цены на отдых в Турцию могут меняться каждый час в зависимости от спроса:

«Приведенные цены — на вечер 20 июня, указаны за полный пакет, то есть включают перелет туда и обратно, групповые трансферы, проживание, питание "все включено", медстраховку».

Сообщается, что самый дешевый тур с выше указанной стоимостью оказался в трехзвездочный отель в Кемере с вылетом 24 июня. У другой компании тур на 22 июня с аналогичными условиями, но уже в четырехзвездочном отеле в Анталье стоит от 42 тысяч рублей.