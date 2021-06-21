Россиянка сравнила отдых в Египте и Тунисе

Россиянка съездила в отпуск в Египет и Тунис и определила лучшую страну для отдыха. О плюсах и минусах курортов она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, россиянка отметила, что стоимость туров на оба курорта была примерно одинаковой — от 120 тысяч рублей за двоих человек на десять дней. Однако в Тунис пришлось лететь а грузопассажирском рейсе, а в Египет на регулярном. Но в последнем девушке предстоял шестичасовой трансфер из Каира на побережье.