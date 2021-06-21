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Россиянка сравнила отдых в Египте и Тунисе

Мария Грибова
3 часа назад
Россиянка съездила в отпуск в Египет и Тунис и определила лучшую страну для отдыха. О плюсах и минусах курортов она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка сравнила отдых в Египте и Тунисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь, россиянка отметила, что стоимость туров на оба курорта была примерно одинаковой — от 120 тысяч рублей за двоих человек на десять дней. Однако в Тунис пришлось лететь а грузопассажирском рейсе, а в Египет на регулярном. Но в последнем девушке предстоял шестичасовой трансфер из Каира на побережье.
В Тунисе россиянке понравился номер, в котором она остановилась, питание в отеле, «атмосфера комфорта» и отсутствие туристов. А главным минусом для нее оказался запущенный пляж и грязное море из-за водорослей:
"Красное море не сравнится со Средиземным, даже в половину".
В конечном итоге, девушка отдала предпочтение Египту, поскольку организация отдыха там «на порядок выше».
Ранее "Рамблер" писал о том, почему не хотят отдыхать в РФ.
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