Россиянка сравнила отдых в Египте и Тунисе

Россиянка съездила в отпуск в Египет и Тунис и определила лучшую страну для отдыха. О плюсах и минусах курортов она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
В первую очередь, россиянка отметила, что стоимость туров на оба курорта была примерно одинаковой — от 120 тысяч рублей за двоих человек на десять дней. Однако в Тунис пришлось лететь а грузопассажирском рейсе, а в Египет на регулярном. Но в последнем девушке предстоял шестичасовой трансфер из Каира на побережье.
В Тунисе россиянке понравился номер, в котором она остановилась, питание в отеле, «атмосфера комфорта» и отсутствие туристов. А главным минусом для нее оказался запущенный пляж и грязное море из-за водорослей:
"Красное море не сравнится со Средиземным, даже в половину".
В конечном итоге, девушка отдала предпочтение Египту, поскольку организация отдыха там «на порядок выше».