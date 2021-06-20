«Пьяные рожи»: почему люди не хотят отдыхать в РФ

Российские власти обещают открыть авиасообщение с Турцией в июле, чтобы разгрузить отечественные курорты. При этом многие россияне специально избегают внутреннего туризма. "Рамблер" узнал, почему люди не хотят отдыхать на российских курортах.

Цена и качество

В комментариях путешественники часто сравнивают турецкие курорты и российские. Оказывается, курорты России такие же дорогие, однако предлагают туристам гораздо более посредственный сервис.

"Ребята, к нашим лучше не ехать! Плохой сервис и еда низкого качества. Для холостяка в молодом возрасте, отдых у нас на юге еще можно выдержать. Но для семьянина с детьми или возрастных товарищей, пока лучше Турции, Туниса и Египта по соотношению цена качество лучше ничего не придумали", - пишет Альберт Погорелов.

"В России все хотят просто содрать с тебя побольше денег за что угодно и очень плохо это скрывают. Лучше поеду куда-нибудь на север или в Грузию: там хочется тратить и поощрять людей".

Отели

Туристы часто говорят и про проблемы, связанные с отелями. Одни отменяют бронь, чтобы продать номер дороже. Другие — заселяют не в те номера. А третьи и вовсе подменяют фотографии на сайтах для поиска жилья.

"Мы бронировали отель 5 звезд, а привезли нас в четверку. Когда начали выяснять, оказалось, что все уже забронировано и переселить нас не могут. Ругаться не хотелось, пришлось остаться на месте. Впечатление было испорчено".

"В Турции мы жили в прекрасном бутик-отеле за 3000 рублей в сутки. А то, что там предлагают за эти деньги в России, непригодно даже для одной ночи".

Контингент

Забавно, но среди причин отказа от отдыха внутри страны лидирует соседство с согражданами и неумение тех себя вести.

"Признаемся честно, для россиян отдых до сих пор подразумевает напиться в стельку. Мы будем ждать Европу, сейчас вот вроде Италия открылась. Поедем туда. Не хочется видеть эти пьяные рожи".