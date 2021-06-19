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Авиасообщение с Турцией может возобновиться с 1 июля

Даня Виттиг
2 часа назад
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией планирует открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля из-за тотальной загруженности отечественных курортных зон в Сочи и Крыму. Об этом сообщает Forbes.
Авиасообщение с Турцией может возобновиться с 1 июля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — отметил источник в одном из профильных ведомств.
По его словам, в скором времени может быть открыто семь рейсов в неделю. Будет ли их выполнять только «Аэрофлот» или несколько авиакомпаний, пока неизвестно.
Новости путешествий,Аэрофлот,
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