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Врач предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей

Даня Виттиг
3 часа назад
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасностях, которые подстерегают туристов за границей.
Врач предостерег россиян от опасной ситуации за границей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о непривычной иностранной еде, которая может вызывать неожиданную реакцию у туристов. Слова эксперта передает РИА Новости.
Врач порекомендовал выбирать только те заведения, которые на вызывают сомнений. Также следует ознакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.
«В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», — заключил Тяжельников.
Новости путешествий,Андрей Тяжельников,РИА Новости,
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