Врач предостерег россиян от опасной ситуации за границей

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасностях, которые подстерегают туристов за границей.
Речь идет о непривычной иностранной еде, которая может вызывать неожиданную реакцию у туристов. Слова эксперта передает РИА Новости.
Врач порекомендовал выбирать только те заведения, которые на вызывают сомнений. Также следует ознакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.
«В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения. Любая ситуация, связанная с ухудшением здоровья вдали от дома, неприятна, а бывает и опасной», — заключил Тяжельников.