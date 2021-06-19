Врач предостерег россиян от опасной ситуации за границей

Речь идет о непривычной иностранной еде, которая может вызывать неожиданную реакцию у туристов. Слова эксперта передает РИА Новости.

Врач порекомендовал выбирать только те заведения, которые на вызывают сомнений. Также следует ознакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.