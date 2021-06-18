«Большая лужа»: туристы об отдыхе на Азовском море

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, катаклизмы и недоступность привычной Турции, россияне твердо решили отдохнуть в этом году на море. Переполненность черноморских курортов заставляет туристов искать другие варианты морского отдыха. В этих обстоятельствах многие вспомнили об Азовском море поделились своими впечатлениями. «Рамблер» собрал отзывы пользователей. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: @eisk_1 @eisk_1

«В Приазовье люди более адекватные, чем в Причерноморье»

Олег: «Чем хорошо? Мелкое, теплое (и не очень соленое) море, малое количество дождей летом, хорошая рыбалка на бычка, дешевое жилье. Чем плохо? Нет пальм, нет инфраструктуры и развлечений для отдыхающих, нет того микроклимата как на Черном море. Все на любителя».

Анна Ге: «Я не была на море 35 лет. Раньше отдыхала в Крыму и на Кавказе. Помню пляжи, плотно усыпанные телами. Шум, дети орут, вечерами шум от дискотек. Я поехала сопровождать внучек на сборах. Азовское море. Небольшой посёлок. Пансионат. У нас с внучками на троих двухкомнатный номер с душем и лоджией. Большой парк, розы цветут. До моря 100 метров. 2000 в сутки с питанием и арендой зала с человека. Тихо, спокойно...В посёлке очень много родителей с детьми. На турбазе нет пьяных. Море неглубокое. Прогревается, за детей не страшно. Пока мне все нравится».

Edvag­an: «Азовское море своеобразно. Оно очень мелкое и опресненное, поэтому вода в нем чаще всего непрозрачная. Вокруг степи, поэтому на море почти всегда волна, и с мелководья поднимается песок, поэтому море кажется непрозрачным, а иногда — грязным. Однако, Азовское море очень теплое, теплее, чем Черное, и мелководное, поэтому туда хорошо ездить с маленькими детьми: в теплом мелком море они могут плескаться сколько угодно без опасности простудиться или утонуть. Кроме того, отдых на Азовском море значительно дешевле, чем на Черном, к тому же именно неподалеку от побережья Азовского моря расположены основные фруктовые сады и бахчи, поэтому там можно купить свежие недорогие, а главное — местные фрукты, овощи, бахчевые культуры. Лучшее место для пляжного отдыха — это станица Голубицкая и расположенные рядом Кучугуры... В этом месте идеальный песчано-ракушечный пляж, море чистое, возле берега мелко, но до глубины не так далеко, поэтому можно поплавать, плюс имеется какая-то необходимая инфраструктура (Аквапарк, дельфинарий, крокодиловая ферма и т.д.). И народу не так много. По чистоте воды и качеству пляжного отдыха хвалят косу Должанскую, но там имеются определенные проблемы с туристической инфраструктурой, чисто пляжный отдых там хороший, но можно заскучать, т.к. кроме пляжного отдыха по большому счету мало что имеется. Отдыхал я в Ейске. Сам город в центре неплох, ухожен, хорошая набережная, отличный парк отдыха, есть где погулять, куда сходить помимо пляжа. Однако, цены там повыше, а главное — море слишком мелкое, часто бывает совсем непрозрачным, а на дне встречается глина и ил, на который не особо приятно наступать».

Grouchyknight: «Мелко и песок. Жил в Бердянске, отдыхал в Ейске и Тамани. Чёрное море однозначно лучше, но и в отдыхе на Азовском не вижу ничего отрицательного. Большая такая лужа. Но цены адекватнее. Рыбу ловить одно удовольствие. Но гор нет. Лучше всего Тамань. Там полуостров продувает, нет комаров и не так жарко».

TKTs: «Несколько лет подряд отдыхал в Должанской Ейского района, все очень нравилось. Один раз отдыхал в Голубицкой. Но это Темрюкский район Краснодарского края. Там более суетливо. Если нужна движуха, то лучше в Голубицкую, если нужно спокойствие, то в Должанскую. есть один нюанс: в Должанской дно моря очень долго мелкое. У меня рост 177 см. так что бы мне зайти по горло нужно метров 50 идти, если с головой скрыться 200. В Должанской дно песчаное из мелкого песка, а в Голубицкой песок крупный, я бы даже сказал "крошка". Плюс Должанской это мыс. Если ветер дуют на юг, то южный берег тихий, а серверный с волнами и наоборот. Мне больше нравится купаться на спокойной стороне, а племяшке волну обязательно надо. Так что в Должанской с волнами все нормально, есть оба варианта. В Должанской в воде много медуз, а в Голубицкой медуз не было».

M.Lenin: «Отдыхаем всей семьёй в Ейске уже несколько лет, снимаем у одних и тех же людей. Отношение к отдыхающим дружелюбное и цена за проживание 350 с носа, мебель в номерах хоть и советская но в добротном состоянии, кухня и душевая общие, но это если честно фигня, меня не напрягает совсем. Из минусов, это то что нет сплит-систем в бюджетных номерах и до пляжа надо ехать на автобусе, но это минусы наверное для привередливых, а для простого мужика из Поволжья это *****. В целом могу сказать что в Приазовье люди более адекватные, чем в Причерноморье да и цены соответствуют качеству».

Росомаха: «Как-то приходилось бывать в Анапе в августе, а оттуда на Азовское море ездили в районе Темрюка. Там по побережью дикие пляжи, отдых в палатках, кто на машинах. По сравнению с анапским муравейником это лучшее, что там есть. Пляж — ракушечник, что мало чем отличается от песка. Сам пляж более-менее свободен и спокойно можно провести весь день. Правда народ тоже есть. Он везде есть. По части с детьми. Тут надо учитывать, что при заходе в воду метров 5 от начала воды, а то и сразу, глубина более 1,5 метров. А в некоторых местах по шею через несколько шагов. Может такой пляж попался, трудно сказать. И было волнение, для купания на пляже довольно сильное. Но это компенсировалось лечебной грязью. Правда, очень сомневаюсь, что эту грязь там кто-то меняет после ныряния в нее сотни-другой желающих. Но если есть желание боле-мене спокойно отдохнуть и чтобы никто не мешал, то Азовское море — самое то. В Анапу даже не суйтесь. Хоть и недолго там удалось побывать, но понравилось очень».

@eisk_1

«Общее впечатление — ни ногой»

LanaBaza: «Конечно, дело вкуса, но как по мне, то если человек отдыхал за границей, то плюсы в Азовском море найти получится с трудом. На сегодня единственный плюс это то, что можно уехать на море при закрытых границах. А минусы это все остальное, включая отсутствие сервиса, завышенные цены, да и само море так себе».

SkyKeeper: «Тетя живет в Ейска и пытается дом продать уже года три. Крайне не советую там отдыхать, жить и вообще. Ресторанов нет, нормальных пляжей нет. Шашлык из свинины по цене каре ягненка и домашнее вино от которого следующие сутки будете смотреть на море через окно в туалете. Сервиса нет, инфраструктуры нет, ничего нет».

Nekrotizator: «Были там в июне 2019. Общее впечатление — ни ногой. Если только лет в 65-70 и с твёрдым желанием спиться вусмерть. Больше там ловить нечего. Пыльно, одна "центральная дорога" через всё село, гулять только по ней и только по одной стороне, с другой сразу жилые дома, за которыми пляж насыпной из ракушечника(та ещё дрянь, если присохнет к коже после купания, а отковыривается болезненно, как прыщ). На все 5 км ...дороги одно деревце. Дискотека была обнаружена женой, напомнила опять-таки село. Накидались, пришли в клуб, сумки в круг и дёргайтесь как можете под кассетник. Единственное, что радовало — номер в гостевом домике. Как потом выяснили у администратора, принадлежит хозяйке, которая на ПМЖ в Спб».

D1m0nf0x: «В жизни не поеду на отечественный курорт. Лучше подсобираю, если мало денег, и поеду в Турцию/Египет. Хватит с меня хамства, *****очных жилищных условий, грязных пляжей и цен, как в президентском люксе отеля Ритз».