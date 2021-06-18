Перечислены популярные способы обмана в Тунисе и Египте

Россиянка перечислила самые популярные виды мошенничества на курортах Туниса и Египта и объяснила, как избежать обмана. Советами она поделилась на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что в разных странах виды жульничества отличаются — если турки просто «бывают хитрыми», то арабы «обманут и глазом не моргнут».

Например, в ресторанах могут предложить перед едой выпить воды, при этом официант не скажет, что услуга будет включена в счет. Бутылка «золотой воды» неподготовленному туристу обойдется в четыре доллара.

Другой вид мошенничества распространен на рынках в Хургаде — к ничего не подозревающему посетителю подходит маленькая девочка, протягивает бусы и убегает. Затем ребенок начинает кричать о краже украшения. Растерянный турист платит за товар, чтобы не вступить в конфликт с продавцами.

Чтобы избежать «развода» на деньги, путешественница посоветовала не брать «бесплатные» подарки, уточнять цену и отказываться от сопровождения местных, подсказка дороги для них равна услуге гида.

Автор напомнила, что всегда можно просто убегать в подозрительных ситуациях.