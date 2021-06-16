Раскрыты новые схемы обмана туристов на Черном море

Эксперты рассказали про новые схемы обмана туристов в отелях на Черном море. Об этом пишут "Аргументы и Факты".

По словам генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья Дмитрия Констанжа, отельерам выгодны прямые продажи на собственных сайтах: им не нужно платить комиссию посредникам. Однако при отсутствии свободных номеров первыми пострадают именно те, кто оплатил проживание напрямую. Отказать туристу в размещении в таком случае незаконно, и путешественник может написать претензию.

Бывает, что жилье на сайтах не соответствует действительности:

"Подобные случаи возникают весьма часто, и здесь можно рекомендовать лишь одно: старайтесь бронировать жилье на сайтах авторитетных агентов по найму, чтобы в случае чего было куда сообщить о нарушении условий размещения",

— рассказал президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер Олег Безродный.

Туристам могут сказать, что их номер занят, или сослаться на аварийную ситуацию.