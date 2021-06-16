Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Раскрыты новые схемы обмана туристов на Черном море

Анна Арсеньева
2 часа назад
Эксперты рассказали про новые схемы обмана туристов в отелях на Черном море. Об этом пишут "Аргументы и Факты".
Раскрыты новые схемы обмана туристов на Черном море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья Дмитрия Констанжа, отельерам выгодны прямые продажи на собственных сайтах: им не нужно платить комиссию посредникам. Однако при отсутствии свободных номеров первыми пострадают именно те, кто оплатил проживание напрямую. Отказать туристу в размещении в таком случае незаконно, и путешественник может написать претензию.
Бывает, что жилье на сайтах не соответствует действительности:
"Подобные случаи возникают весьма часто, и здесь можно рекомендовать лишь одно: старайтесь бронировать жилье на сайтах авторитетных агентов по найму, чтобы в случае чего было куда сообщить о нарушении условий размещения",
— рассказал президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер Олег Безродный.
Туристам могут сказать, что их номер занят, или сослаться на аварийную ситуацию.
Кроме того, у гостей могут вымогать деньги за предоставление нормального номера. Олег Безродный посоветовал сообщить о ситуации туристическому агрегатору.
Новости путешествий,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители