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Россиянин съездил в Крым и рассказал, кому доступен курорт

Даня Виттиг
7 часов назад
Россиянин отдохнул в Ялте и рассказал, на какой отдых могут рассчитывать простые люди. Этим он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин съездил в Крым и рассказал, кому доступен курорт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина отметил высокую стоимость проживания — цена на жилье в пешей доступности от моря стартует от четырех тысяч рублей в сутки, а более бюджетные варианты находятся далеко от пляжей.
Автор статьи арендовал номер в гостевом доме в 3,5 километра от побережья и ездил туда на машине, чтобы не подниматься в горку.
«Пешком точно не находишься. Вниз к морю еще ладно, а вот обратно — беда!» — добавил блогер.
Путешественник отметил, что уровень предлагаемых услуг не соответствует стоимости, особенно в апартаментах, расположенных возле моря. По его мнению, лучше останавливаться в ближайших от города поселках и приезжать в Ялту только на экскурсии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в аэропортах Крыма и Сочи не хватает мест.
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